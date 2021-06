Rifiuti, il consiglio comunale contro l'Unicam

Il consiglio comunale di Altamura, riunito in sessione straordinaria per una seduta dedicata alla gestione dei rifiuti nel bacino Aro Bari4, ha approvato con 16 voti favorevoli ed un'astensione, un ordine del giorno sull'argomento.In questo documento vengono richieste le dimissioni del presidente e del segretario dell'Unicam (Unione dei Comuni dell'Alta Murgia), rispettivamente il sindaco di Gravina Alesio Valente e Francesco Paolo D'Amore. Ai due viene contestata "incapacità amministrativa" per alcuni provvedimenti sbagliati in fase di approvazione dei bilanci. Tanto che al Comune di Altamura è derivato anche un debito fuori bilancio di 12.000 euro.Inoltre viene contestata la violazione dell'articolo 24 dello statuto dell'Unione in cui è previsto che il presidente duri in carica tre anni mentre Valente è presidente dell'Unicam dal 2013 e successivamente, alla scadenza del triennio nel 2016, non ha ricevuto un formale rinnovo.