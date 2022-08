Rassegna estiva comunale, concerto di Francesco Renga

Stasera, alle ore 21.00, è in programma l'appuntamento più atteso della rassegna estiva organizzata dall'Amministrazione comunale, con il "Festival dell'estate 2022", in collaborazione con Piesse Management. Mattatore della serata Francesco Renga, con una tappa del suo tour "Estate 2022".Renga è uno degli interpreti della scena musicale italiana più amati dal pubblico, una carriera lunga più di venti anni, tanti album e singoli molto conosciuti.Il concerto si tiene nell'area eventi dello stadio D'Angelo in via Mura megalitiche (apertura porte ore 20.30). L'ingresso è gratuito, senza prenotazioni. Nell'osservanza delle norme sulla sicurezza e sulla pubblica incolumità, l'ingresso è possibile sino al raggiungimento della capienza che sarà stabilita dalle autorità di pubblica sicurezza.Finora la rassegna estiva comunale ha calamitato l'attenzione di un folto pubblico. La programmazione estiva del Comune ha riscosso grande attenzione e partecipazione e ha dato la possibilità alle cittadine e ai cittadini di Altamura e a tante persone provenienti da altre città di assistere, in modo gratuito, a spettacoli belli e piacevoli e di poter ammirare anche artisti di calibro nazionale.