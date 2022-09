Grandi risultati per la rassegna estiva comunale

Da diversi giorni è stata archiviata l'edizione 2022 della programmazione estiva organizzata dal Comune di Altamura. I numeri parlano chiaro: la rassegna ha avuto successo sia per la larghissima partecipazione sia per il gradimento degli spettacoli che hanno visto esibirsi anche nomi molto conosciuti della canzone e dello spettacolo.La programmazione era divisa in due parti: la maggior parte delle date (16) era inserita nel "Festival dell'estate 2022" con gestione affidata alla ditta Piesse Management di Donato Popolizio; altre tre date erano "eventi speciali", vale a dire i concerti di Margherita Vicario, di Francesco Renga e il "One Day Festival". I dati sono ufficiali perché gli organizzatori hanno utilizzato dei conta-persone per conoscere in tempo reale la capienza di ogni singolo spettacolo. In totale le presenze sono state oltre 32.000. Un numero davvero importante. Tutti gli appuntamenti sono stati ad accesso gratuito, allo stadio D'Angelo.Alla rassegna di 16 date le presenze sono state circa 20mila con una media di 1.250 persone per ogni spettacolo. L'altra parte del pubblico è stata registrata ai tre eventi speciali, con il picco raggiunto il 30 agosto al concerto di Francesco Renga al quale si sono alternate almeno 7mila persone: subito c'è stato il pienone, poi il graduale deflusso di una parte degli spettatori ha consentito ad altre persone di poter entrare e assistere.Diversi sono stati gli spettacoli con maggiore affluenza (ad esempio anche il One Day Festival, il concerto di Paolo Belli & Big Band, Arteteca e gli altri comici).Oltre ai numeri, è stato elevato anche il gradimento da parte del pubblico che ha molto apprezzato la selezione artistica, consentendo ad Altamura - unica città dell'area murgiana (e non solo) a organizzare un cartellone di eventi - di accogliere spettatori provenienti anche da altri Comuni. La programmazione del Comune di Altamura mirava proprio ad offrire alla città e ai visitatori un programma intenso, fatto anche di grandi eventi con cui si sono incrociati importanti tour nazionali. Obiettivi raggiunti, per questo l'Amministrazione Melodia e l'Assessora alla cultura Margherita Fiore hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita e per il gradimento e hanno ringraziato tutti gli artisti e le professionalità che hanno contribuito al successo della programmazione.Stessa soddisfazione da parte di Donato Popolizio che ha dichiarato nel suo bilancio conclusivo: "il festival dell'estate altamurana è stato un vero successo".