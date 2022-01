Randagismo: le associazioni in prima linea

Avviso del Comune per formare una lista di disponibilità

avere una sede operante nel territorio del Comune di Altamura;

avere già effettuato negli anni precedenti sterilizzazioni di cani e aver gestito pratiche di adozioni di cani del Comune di Altamura.

Nell'ambito delle azioni e delle misure di contrasto al fenomeno del randagismo che l'amministrazione comunale intende intraprendere, il Comune di Altamura ha indetto un avviso pubblico per la formazione di una lista di disponibilità di associazioni che operano a tutela degli animali, per lo svolgimento di attività di prevenzione del fenomeno del randagismo. Le associazioni interessate dovranno presentare apposita istanza scritta entro il 31 marzo, con la modulistica e secondo le modalità pubblicate sul portale dell'ente.La lista dovrà essere formata tra le associazioni che possiedano due requisiti:Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, tra le primarie attività da svolgere, le associazioni dovranno effettuare la sterilizzazione dei cani del territorio e gestire le pratiche di adozione dei cani essenzialmente ricoverati presso il canile rifugio e di quelli recuperati sullo stesso territorio e/o gestore del servizio per il Comune di Altamura.