Provocò incidente a velocità assurda, condannato a tre anni

Come un missile sulla strada, a 234 chilometri orari con una Mercedes classe C. Una velocità assurda con cui è stato provocato un incidente stradale in cui è rimasta ferita un'intera famiglia rumena ed una bambina di cinque anni ha perso l'uso di una mano che è stata amputata. Il fatto è accaduto nel 2017. Dopo la denuncia della famiglia, si è tenuto il giudizio al Tribunale di Taranto ed è arrivata la decisione del monocratico.Con le accuse di lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso un 26enne di Altamura è stato condannato a tre anni di reclusione. Revocata la patente di guida.Il giovane è stato identificato in indagini dei Carabinieri della Compagnia di Castellaneta perché al momento del gravissimo sinistro non si fermò.Stando alla dinamica ricostruita dall'accusa, l'incidente è avvenuto il 24 giugno del 2017 sulla strada statale 7 "Appia", nel tratto che da Laterza conduce a Castellaneta. Il giovane altamurano stava effettuando una manovra di sorpasso alla Opel Tigra su cui viaggiava la famiglia rumena. Poiché arrivava un altro veicolo nell'altra corsia, rientrò rovinosamente nella sua tamponando la Opel Tigra che per il violentissimo impatto uscì di strada schiantandosi contro un muretto.