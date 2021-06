Progetto AgriCultura, due bandi della Città metropolitana

La città Metropolitana di Bari in prima linea per il sostegno allo sviluppo di idee innovative. L'ente sovraccomunale ha, infatti, pubblicato due importanti avvisi nell'ambito del Progetto AgriCultura. Una iniziativa in partenariato con Ciheam Bari e Teatro Pubblico Pugliese, che propone di favorire l'inserimento lavorativo di giovani a rischio di esclusione sociale, valorizzando beni e terreni agricoli abbandonati o confiscati alle Mafie. "Un approccio innovativo che, attraverso il recupero di beni agricoli e la creazione di nuove imprese, innescherà anche sinergie intersettoriali favorendo lo sviluppo di una nuova filiera "AgriCulturale" e che sarà realizzato in collaborazione con i Comuni dell'Area Metropolitana di Bari" - sottolineano dall'ente.Nello specifico si tratta di un primo bando rivolto a 75 giovani dell'Area Metropolitana di Bari con età tra i 16 e i 24 anni, che saranno coinvolti nella partecipazione a percorsi di accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti innovativi. Mentre il secondo avviso pubblico si riferisce alla costituenda rete territoriale di Innovazione Sociale. Con questo avviso, infatti, l'ente provinciale barese raccoglie adesioni per organizzare uno spazio dedicato al dialogo tra istituzioni, organizzazioni imprenditoriali e sociali e istituzioni scolastiche. L'obiettivo- spiegano dalla Città Metropolitana di Bari- è "l'attivazione di politiche di innovazione sociale e agevolazione dei percorsi di crescita dei giovani dell'Area Metropolitana di Bari e di accesso al mercato delle loro idee di business".L'avviso per aderire ad una Rete Territoriale Imprese è aperto ad organizzazioni del terzo settore, ad enti locali ed associazioni che abbiano sede amministrativa o operativa in Terra di Bari.Questi soggetti devono contraddistinguersi per la propria vocazione verso l'innovazione sociale e una spiccata propensione verso una gestione condivisa di attività, con la possibilità, per gli associati alla Rete, di affiancare i team nel percorso di accompagnamento e nella fase di ingresso nel mercato del lavoro.Per partecipare al primo avviso c'è tempo fino al 4 luglio. Per il secondo bando, invece, la manifestazione di interesse a partecipare all'iniziativa è aperta fino al 31 dicembre 2022, ovvero per tutto il periodo del Progetto "Agricultura". Le domande per entrambi gli avvisi dovranno essere inoltrate presso l'apposita sezione del portale della Città Metropolitana barese.