Prende caffé al bar, multato e pure denunciato

Ad Altamura, nel corso dei servizi volti a far rispettare le misure di contenimento della pandemia, eseguiti anche con l'ausilio dei militari della Compagnia di Intervento Operativo dell'11° Reggimento Puglia, i Carabinieri della Stazione hanno controllato un bar del luogo all'interno del quale un 43enne stava consumando una bevanda. Un comportamento non consentito per le misure anti-contagio Covid-19 per le regioni, come la Puglia, in zona arancione.E' stata elevata la sanzione al titolare dell'esercizio commerciale e all'avventore. Quest'ultimo proprio non ci stava ad essere sanzionato, ha pensato bene di apostrofare i militari con frasi ingiuriose in presenza di altre persone. Ora, oltre alla sanzione per il mancato rispetto delle misure anti-Covid, l'uomo dovrà rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale.