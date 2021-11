Getta monopattino nel Pulo e pubblica video su Facebook

Ha lanciato un monopattino elettrico nel Pulo e ha filmato questa "impresa" con un video che poi ha pubblicato su Facebook. Protagonista in negativo della vicenda è un giovane altamurano. Il gesto inqualificabile, tanto per non usare altri aggettivi su cui la lingua andrebbe a briglie sciolte, è stato punito.Proprio con accertamenti sul social network la Polizia locale ha identificato il responsabile. Inoltre, con una verifica sul luogo in cui l'atto è stato compiuto, è stata rilevata la presenza del monopattino. Al termine degli accertamenti il responsabile è stato multato con una sanzione di 600 euro. Ha l'obbligo di procedere alla bonifica del sito e, se non dovesse farlo, scatterà la denuncia penale per "omessa bonifica".Non è il caso di precipitarsi su Facebook per osservare questa "bravata" perché il video è stato rimosso. Almeno in questo caso, comunque, proprio la pubblicazione del video ha permesso di non lasciare impunita questa azione di cui resta intatta la gravità. Con l'aggravante dell'offesa a un luogo "sacro" della natura che già viene fin troppo vilipeso dagli abbandoni o dagli scarichi di rifiuti che poi tocca a volontari e speleologi ripulire.E' uno dei tanti casi sanzionati dal comando di Polizia locale e nello specifico dalla sezione di controllo del territorio. Negli ultimi quattro mesi sono 150 i verbali elevati in ambito edilizio e una decina di persone è stata denunciata per reati ambientali edilizi.(Notizia a cura di Altamuralife - Tutti i diritti sono riservati)