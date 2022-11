Porta futuro, uno sportello per il lavoro e l'orientamento

Il Comune di Altamura ha appaltato, con affidamento ad una ditta di Trani, e ha consegnato i lavori per la manutenzione straordinaria dell'immobile "Laboratorio urbano giovanile", con ingresso in via Marecchia (per intendersi, la strada retrostante la chiesa di Sant'Agostino). Lo rende noto l'amministrazione comunale in un comunicato.Altamura ha aderito al programma della Città metropolitana "Porta futuro metropolitana" per la creazione di uno sportello di orientamento al lavoro di nuova generazione su scala provinciale, per favorire maggiore accessibilità al mercato del lavoro, mediante servizi di accoglienza, formazione, orientamento e supporto alla creazione di impresa. I Comuni di Altamura e di Gravina fanno parte dello stesso ambito provinciale del programma e le procedure sono in capo al Comune di Altamura.Lo sportello sarà ubicato appunto presso il complesso trasformato in Laboratorio Urbano, nella parte dell'immobile in cui aveva sede l'Agenzia delle entrate. Saranno effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria (soprattutto per il risanamento degli ambienti dalle risalite di umidità e dalle infiltrazioni di acqua) e di adeguamento dei locali. A Gravina, invece, lo sportello sarà ubicato in una porzione del complesso immobiliare ex convento degli Agostiniani, in piazza Pellicciari. Anche in questo caso saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento dei locali che rientrano nello stesso appalto che è stato appena consegnato.L'Amministrazione Melodia conclude: "Ricordiamo, inoltre, che nell'altra porzione del Laboratorio Urbano giovanile - quella con ingresso in via Porta Alba - di recente si sono conclusi dei lavori di sistemazione ai fini della riapertura con funzione di centro di aggregazione giovanile, con apposita individuazione del soggetto gestore. Pertanto, con lo sportello "Porta futuro" e con il centro giovanile, il complesso tornerà ad avere una funzione ed un utilizzo".