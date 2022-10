"Porta Bari", un'altra persona investita da auto

Un altro incidente, con persona investita e ferita, è avvenuto questa mattina in prossimità di "Porta Bari", precisamente all'angolo tra via Carducci e piazza Unità d'Italia. Una signora di 76 anni mentre attraversava la strada (a quanto pare era sulle strisce pedonali) è stata investita da una Citroen. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare i soccorsi.Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 per i soccorsi. La signora è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. I rilievi sono stati effettuati dalla sezione di polizia stradale del comando di Polizia locale che stanno compiendo gli opportuni accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità dell'accaduto.Soltanto sette giorni fa Altamuralife ha dato notizia di altri incidenti, con persone investite. Il 5 ottobre è stata una mattinata drammatica per una signora anziana, novantenne, che è stata investita alle 10 sulle strisce pedonali in piazza Unità d'Italia dal conducente di una Fiat Punto che aveva appena svoltato in via Bari. Sono stati attimi di panico. Dopo l'incidente, il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso. Anche in quel caso la signora è stata condotta in ospedale per le cure del caso. Tre settimane fa un anziano è stato investito in via Vittorio Veneto dal conducente di un motociclo che non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Le indagini della Polizia locale hanno permesso di identificarlo e denunciarlo.Tutte circostanze ed episodi che inducono ad una riflessione sulla necessità di moderare la velocità in città e di tenere sempre comportamenti tesi alla massima prudenza. La prudenza è ancora più necessaria, per tutti, anche in considerazione dei numerosi cantieri - tra impalcature e steccati di legno - che sono presenti sulle strade cittadine.