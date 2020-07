Polizia locale, messa in ricordo di Felice Lomurno

Oggi pomeriggio presso la chiesa di San Sepolcro alle 17:00 si terrà una messa in suffragio dell'agente di Polizia Locale Felice Lomurno, sovrintendente capo del corpo. Lo rende noto l'amministrazione comunale.Lomurno si è spento il 30 marzo scorso all'ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti per il Covid-19. Aveva 64 anni ed era prossimo alla pensione.La città è stata molto colpita per la scomparsa di una persona di cui erano ben note le doti di umanità e cordialità così come nel suo ambito lavorativo era apprezzato dai colleghi per il suo senso del dovere.