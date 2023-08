Polis2030: richiesta di tre consigli comunali

I consiglieri comunali di opposizione della coalizione POLIS2030 hanno chiesto - ai sensi dell'art. 39 del TUEL- la convocazione di tre consigli monotematici rispettivamente sulla sicurezza, sulla bonifica della discarica Le Lamie e sulla situazione riguardante il servizio di igiene urbana."La sicurezza, la bonifica della discarica Le Lamie e la situazione riguardante il servizio di igiene urbana - affermano i consiglieri - sono le priorità per la nostra comunità e dovrebbero esserlo anche per l'agenda di governo dell'attuale Amministrazione Comunale.Temi sensibili come questi dovrebbero trovare l'unità e la coesione delle diverse forze politiche presenti in consiglio comunale.Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale dovranno riferire come intendono e in quali tempi agire su temi sensibili come questi. I cittadini e le cittadine altamurane meritano risposte concrete e serie attraverso soluzioni a breve e lungo termine".