"Piogge di maggio e giugno ad Altamura, riconoscere stato di calamità"

Le copiose piogge di maggio e le precipitazioni di questo inizio di giugno preoccupano il mondo agricolo. Il presidente della Liberi Agricoltori Puglia, Mimmo Viscanti, chiede con urgenza che "in tutto il territorio di Altamura venga riconosciuto lo stato di calamità causato dalle forti e continue piogge alluvionali che hanno interessato tutto il territorio Altamurano e che ha colpito e danneggiato tutti i comparti agricoli"."Gli allevatori - dice - hanno perso la quasi totalità dei foraggi a causa del maltempo e delle forti piogge eccezionali mai registrate negli ultimi anni in questo periodo, mettendo fortemente a rischio la produzione di foraggi per l'alimentazione del bestiame. Allo stesso modo, i cerealicoltori, olivicoltori ed viticoltori stanno riscontrando giorno per giorno forti perdite di raccolto, con i campi che stanno registrando fitopatie a causa delle eccessive piogge".Della questione è stato già interessato il nuovo sindaco Vitantonio Petronella che si è impegnato ad attivarsi presso la Regione visto che il governo regionale ha la competenza amministrativa per la dichiarazione (declaratoria) di stato di calamità.