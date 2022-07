Piano sociale di zona, riparte la progettazione partecipata

Con l'approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali per il 2022-2024 (approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 14/03/2022, pubblicata sul BURP n. 40 del 5 aprile 2022), prende il via il percorso di programmazione partecipata per la stesura del V Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Altamura, composto dai Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini e Santeramo in Colle.L'Ambito territoriale dei quattro Comuni ha pubblicato un avviso di convocazione dei soggetti interessati per un incontro programmato il 27 luglio, presso la saletta convegni del Teatro Mercadante, con durata dalle 15.30 alle 19.00.Il processo di partecipazione e di concertazione ha come obiettivo il consolidamento di un sistema di servizi sociali e sociosanitari proteso al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di benessere, alla presa in carico delle persone con fragilità e all'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, mediante il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, pubblici e privati, interessati alla pianificazione sociale, di cui agli artt. 1 e 3 della Legge n. 328/2000 e dell'art. 4 co.2 lett. c) della L.R. 19/2006 (cittadini singoli e associati, enti pubblici, associazioni familiari, organismi di tutela, organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, ecc.).I soggetti interessati a prendere parte al processo di partecipazione e cittadinanza attiva per la programmazione del Piano Sociale di Zona, potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse all'Ufficio di Piano dell'ATS di Altamura all'indirizzo e-mail assistenzaudp2018@gmail.com utilizzando un apposito format allegato all'avviso. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 26/07/2022, con l'indicazione delle aree di intervento alle quali si intende aderire.Avviso e modulo per la manifestazione di interesse sono pubblicati sul portale istituzionale del Comune di Altamura (www.comune.altamura.ba.it).