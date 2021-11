Piano sociale di zona, incontro di programmazione

Un appello diffuso che coinvolge enti pubblici (Asl, Città Metropolitana, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione), istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado così come anche organizzazioni sindacali, Ordini e associazioni professionali, associazioni di categoria, enti del terzo settore, associazioni delle famiglie, associazioni di volontariato, fino ad arrivare ai singoli cittadini.Tutti chiamati a raccolta ed invitati a condividere la programmazione dell'annualità 2021 del quarto Piano Sociale di Zona che comprende i comuni di Altamura, Gravina, Santeramo in Colle e Poggiorsini.L'incontro per condividere le attività e le progettualità in seno all'ambito territoriale del Piano sociale di zona si svolgerà questo pomeriggio alle ore 16,30 presso la sala consiliare del Comune di Altamura, capofila dell'ambito.