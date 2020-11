Piano di zona, riprende la concertazione per i servizi sociali

Questo pomeriggio, alle 16:00, è in programma il tavolo di concertazione del Piano Sociale di Zona - Ambito territoriale dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini e Santeramo in colle - per l'approvazione della rendicontazione anno 2019 e riprogrammazione anno 2020 del Piano Sociale di Zona.L'incontro si tiene in videoconferenza ed è stato programmato in attuazione della L.R. n.19/2006 che ha disegnato un sistema di welfare plurale, favorendo la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alle diverse fasi del processo di programmazione e gestione del sistema locale dei servizi socioassistenziali, atteso che la partecipazione dei cittadini e del partenariato sociale ai processi di elaborazione delle politiche di intervento di un ente locale, è una delle modalità attraverso cui si attua il principio di sussidiarietà che ha trovato rilevanza costituzionale con l'approvazione della Legge Costituzionale n.3/2001.Interverranno: la Sindaca di Altamura e presidente del Coordinamento Istituzionale Rosa Melodia, il Sindaco di Gravina Alesio Valente, il sindaco di Poggiorsini Ignazio Di Mauro, il Sindaco di Santeramo Fabrizio Baldassarre.Sono invitati a partecipare alle attività di concertazione per l'approvazione della rendicontazione anno 2019 e riprogrammazione anno 2020 del Piano Sociale di Zona dell'ambito territoriale, i rappresentanti di: enti pubblici (ASL, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Provinciale, istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado), organizzazioni sindacali, organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, ordini e associazioni professionali, associazioni di categoria, associazioni delle famiglie, cittadine e cittadini.