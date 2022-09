Piani di zona, aumentano i fondi per anziani e diversamente abili

Su proposta dell'assessorato al Welfare la Giunta regionale ha approvato la delibera con cui viene incrementata la dotazione finanziaria assegnata alla VII^ Annualità Operativa "ponte" 2022/2023 della Misura "Buoni servizio per l'accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" – Linea di Azione 9.7.b del POC Puglia 2014-2020 – Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024. Sono stati reperiti altri 14 milioni di euro per il finanziamento dei buoni servizio per l'assistenza domiciliare degli anziani over 65 e la copertura dell'intera misura dei buoni disabili per il trimestre aprile-giugno.Per l'assistenza domiciliare agli anziani over 65 sarà aperta una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande da parte degli utenti.La ripartizione delle somme coinvolgerà tutti gli ambiti territoriali consentendo, in presenza di risorse eccedenti, il finanziamento anche delle altre tipologie di sevizio previste dall'avviso.