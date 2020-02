"Pendolaria 2019", FAL tra le “storie di successo”

Rinnovo del parco mezzi, investimenti sulla sicurezza, il raddoppio ed potenziamento della linea, costruzione della nuova stazione di Matera centrale in appena 7 mesi, rinnovo delle stazioni con abbattimento delle barriere architettoniche e maggiore attenzione all'ambiente, bigliettazione integrata e nuova App. Dopo il premio ricevuto nel 2016 per la realizzazione della prima Velostazione del Sud Italia a Bari centrale, Ferrovie Appulo Lucane torna ad essere citata tra le 'Storie di successo' nel rapporto Pendolaria 2019 redatto da Legambiente e presentato a Palermo, per l'innalzamento dello standard dei servizi agli utenti."Una nuova attestazione che ci lusinga molto - dice il Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi – ma che al tempo stesso ci responsabilizza a continuare sempre più e sempre meglio il nostro lavoro. Nel 2020 inaugureremo due nuove stazioni, quella di Palo del Colle, dove ci sarà anche una Velostazione, e quella di Modugno, dove stiamo interrando sia la stazione sia 2 km di linea ferroviaria per eliminare i passaggi a livello, aumentare la capacità ferroviarie e migliorare viabilità e vivibilità del centro cittadino".Estremamente soddisfatto anche il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Avv. Rosario Almiento: "Questo riconoscimento di Legambiente è per noi motivo di orgoglio perché rappresenta il consolidamento di un grande lavoro portato avanti negli anni anche grazie alla virtuosa sinergia con le Regioni Puglia e Basilicata: loro ci hanno fornito le occasioni di investimento e noi abbiamo dimostrato di saperle sfruttare al meglio per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini pugliesi e lucani".Nel rapporto 'Pendolaria 2019' Ferrovie Appulo Lucane viene citata spesso e sempre positivamente, ben due volte infatti viene inserita tra le 'Storie di successo di treni, metro e tram al Sud": per il rinnovo del parco rotabile (19 nuovi treni acquistati negli ultimi anni e altri 3 nel 2020, con l'abbassamento dell'età media dei mezzi dai 20,8 anni del 2007 ai 6,4 di oggi) e per la realizzazione, in appena 7 mesi, della nuova e moderna stazione di Matera centrale progettata dall'architetto Stefano Boeri.Positivo anche il riferimento ai servizi resi in Basilicata, laddove Legambiente definisce 'critica' la situazione dei pendolari ma con notevoli differenze tra i servizi resi da Trenitalia e quelli di Fal che - come si legge nel rapporto - 'presenta una flotta più moderna'. Citazioni positive anche per gli investimenti infrastrutturali in atto in Basilicata con fondi stanziati dalla Regione (sulle tratte Cancellara – Pietragalla – S. Nicola, Genzano – Oppido, Matera Sud – Venusio). Come best practice vengono citate anche la nuova App di Fal, da cui è possibile seguire i mezzi in tempo reale oltre che acquistare i biglietti, e la bigliettazione integrata con Ferrovie Nord Barese. Ma, più in generale, nelle conclusioni del rapporto, Fal è collocata tra le Aziende che garantiscono 'migliori servizi e infrastrutture' per tutti gli investimenti degli ultimi anni anche nel Servizio metropolitano a Bari, Matera e Potenza, laddove – scrive Legambiente – 'le Fal si sono impegnate in ulteriori sfide, progetti strategicamente importanti per il trasporto pubblico locale'.