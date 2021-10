Il pane di Altamura fa squadra con le altre Dop

Buona la prima. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del pane Dop di Altamura ha organizzato sabato una giornata dedicata al confronto con le esperienze degli altri Consorzi di prodotti a denominazione di origine protetta. Il consorzio altamurano, per dimensioni produttive e territorio, è decisamente più piccolo rispetto ad altri consorzi (Parmigiano reggiano, Prosciutto di Parma, Asiago) che hanno apprezzato l'iniziativa.Per il Consorzio sono intervenuti il presidente Gino Picerno, il direttore Nicola Loré e la consigliera Lucia Forte. Sono intervenuti, inoltre, il comunicatore e volto televisivo Klaus Davi, il direttore della Fondazione Qualivita Mauro Rosati, il segretario della Cna agroalimentare Gabriele Rotini, il presidente del Gal Terre di Murgia Massimiliano Scalera. In presenza o con videomessaggi hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa i rappresentanti dei più importanti Consorzi di prodotti Dop. Gli interventi sono stati coordinati dal giornalista Onofrio Bruno.Per il pane di Altamura Dop è tempo di nuove sfide, a cominciare dall'allargamento della base produttiva con l'aumento dei consorziati. Il mercato per il prodotto "re" della tavola è molto vasto, ci sono praterie aperte nel mercato italiano e quindi possibilità importanti per crescere per tutto il territorio di produzione (5 Comuni della Murgia) e soprattutto per i panificatori altamurani.L'iniziativa ha ricevuto anche il plauso della Regione Puglia. "La Regione Puglia – commenta l'assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia - sostiene eventi strategici e di promozione dei prodotti agroalimentari profondamente legati al nostro territorio, alla nostra identità e cultura. Con un occhio di riguardo alle eccellenze, tracciate e certificate da rigidi disciplinari che ne attestano qualità e provenienza. Sono certo sia questa la strada vincente per la crescita della nostra economia e credo vivamente che le associazioni agricole, i Consorzi di Tutela, come quelli del Pane di Altamura DOP, con il supporto di politiche regionali mirate, siano presidi irrinunciabili per difendere e mantenere alto il livello delle nostre produzioni agroalimentari, in Italia e all'estero. Ringrazio pertanto gli organizzatori per l'impegno e il lavoro svolto fino ad ora e per una delle tante manifestazioni promozionali che, non solo fanno bene al territorio, alle persone, ma anche alla nostra economia, ai nostri produttori dando merito e visibilità al made in Puglia, marchio di qualità e sinonimo di salute e corretta alimentazione".Per il consigliere della Regione Puglia e presidente della IV Commissione consiliare, Francesco Paolicelli, l'evento "ancora una volta ci fa rendere conto di quanto sia importante il patrimonio enogastronomico della nostra terra come motore economico. Il Pane di Altamura Dop è un bene da tutelare e promuovere e bene fanno gli organizzatori dell'evento WorldBread Day 2021 ad attivare un confronto foriero di nuove idee e progetti che, come Presidente di Commissione Agricoltura della Regione Puglia, sono pronto a supportare".