La "Paleocity" alla Bit di Milano

Alla Bit (borsa internazionale del turismo) oggi sarà in vetrina "Paleocity". Con questa definizione Altamura si candida a diventare una città della storia remota (archeologia e paleontologia) grazie anche alle scoperte di un "homo neanderthalensis" perfettamente conservato e probabilmente uno dei più antichi della specie estinta, meglio noto come l'Uomo di Altamura, e con il giacimento di impronte di dinosauro di 80 milioni di anni fa, a sua volta pure di importanza mondiale.Il tema è racchiuso nella presentazione del convegno ("Quando il passato riemerge nel presente. Nella città della paleontologia, i dinosauri di cava Pontrelli e l'uomo di neanderthal. Una storia lunga secoli. Dalla preistoria al contemporaneo per raccontare un territorio: Paleocity per Altamura"). Verrà presentato uno studio di fattibilità commissionato dall'amministrazione comunale alla Fondazione Fitzcarraldo in cui si è delineata la possibilità per Altamura di diventare parte di una rete mondiale di centri per lo studio della preistoria e dell'arte rupestre (Altamura, Burgos–Atapuerca per il museo dell'evoluzione umana, grotte di Lascaux in Francia, ecc.).Il Comune di Altamura sarà presente oggi, alle 17.00, presso il padiglione della Puglia e illustrerà l'iniziativa nel corso di una conferenza programmata nel calendario di incontri della struttura regionale. Saranno proiettati filmati sui tesori culturali della città di Altamura.