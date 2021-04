Palazzetto dello sport allestito come centro vaccinale

E' in corso l'allestimento del palazzetto dello sport "Baldassarra" in via Manzoni per adibirlo a centro vaccinale, per le somministrazioni da effettuare a partire dal 12 aprile, come da piano regionale.Questa mattina si è tenuto un sopralluogo della sindaca Rosa Melodia, insieme al comandante della Polizia locale Michele Maiullari, con i referenti del dipartimento di igiene e prevenzione della Asl (Grazia Fortunato responsabile per il servizio di igiene pubblica, e Giorgio Di Leone, responsabile dello Spesal, servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro).Sono previste 16 postazioni per la somministrazione del vaccino, una di emergenza, oltre a quelle per l'accettazione e l'anamnesi. Gli spalti saranno utilizzati per l'attesa fra vaccino e post vaccino."I lavori procedono speditamente per far sì che la struttura possa essere pronta domenica, rispettando così il calendario di prenotazioni già predisposto dalla Asl", fa sapere l'amministrazione comunale.Oltre ai cittadini di Altamura, al palazzetto in via Manzoni faranno capo pure i residenti in altri Comuni della provincia di Bari.