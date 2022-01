Ospedale Murgia: per area Covid tolta la Medicina

Nell'ospedale della Murgia è stata allestita l'area Covid come da disposizione della Regione Puglia e della Asl. Per dare spazio ai posti letto per i pazienti con sintomatologia Covid non c'è più la Medicina. Ricoveri sospesi e i pazienti che erano in reparto sono stati dimessi (quando possibile) o trasferiti in altri ospedali, anche di città lontane. Un disagio per i pazienti stessi e per i loro familiari che hanno grandi difficoltà con l'assistenza.L'area Covid è stata autorizzata fino a 54 posti in area medica e oggi sono 30 quelli attivati e subito occupati. L'ampliamento avverrà gradualmente, in base alle esigenze.Il pronto soccorso è in difficoltà per l'accesso concomitante di numerosi pazienti. Per quelli che sono negativi al Sars Cov-2 e necessitano un ricovero in Medicina, bisogna chiedere posti letto in altri ospedali. Nel frattempo gli stessi sostano con lunghe attese.Molto perplessi e delusi gli operatori sanitari del territorio che invano hanno tentato di scongiurare per la seconda volta che l'ospedale della Murgia fosse l'unico della Asl Bari a essere scelto per l'area Covid. "Non è possibile - ha scritto qualche operatore in una lettera aperta - che il territorio murgiano con più di 200.000 abitanti venga per l'ennesima volta offeso, dimenticato, penalizzato". Gli operatori ricordano, inoltre, il contributo a suo tempo già dato dall'ospedale della Murgia, durante la prima attivazione dell'area Covid, con il blocco dell'attività chirurgica e dell'assistenza per altre patologie per la conversione in Covid di tutti i posti di Rianimazione. "Ci avevano promesso che "…mai più ci sarebbero stati malati Covid positivi nell'Ospedale della Murgia", invece è andata diversamente. Perplessità che sono state manifestate prima della decisione della Regione e che probabilmente sono riuscite a scongiurare almeno l'attivazione di posti letto Covid in altre specialistiche come l'Ostetricia e la Ginecologia.La scelta dell'ospedale della Murgia è stata contestata nuovamente dall'ex consigliere regionale Mario Conca che ha chiesto perché non è stata scelta una tra le tante strutture sanitarie, pubbliche e private, ubicate a Bari. Mentre il consigliere regionale del Pd Francesco Paolicelli ha chiesto di potenziare il personale.Leggi anche la notizia --->