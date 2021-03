Ospedale della Murgia, sospesi interventi in sala operatoria

Da due giorni sono iniziati i ricoveri nell'ospedale per "grandi emergenze" alla Fiera del Levante di Bari per i pazienti con Covid-19. La struttura è stata creata per far fronte a situazioni di grande sforzo per il sistema ospedaliero regionale come sta nuovamente avvenendo in Puglia e particolarmente in alcune province tra cui Bari.Una situazione che si sta verificando anche nell'area murgiana. Nell'ultimo periodo è aumentata la pressione sull'Ospedale della Murgia "Perinei". E' stato necessario sospendere l'attività chirurgica in sala operatoria per i pazienti programmati (le liste "in elezione") perché la terapia intensiva è satura e si è dovuto trovar posto nel blocco operatorio per alcuni ricoverati Covid.In base ai dati, i contagi sono in aumento anche nel territorio murgiano. Non c'è lo stato emergenziale registrato tra ottobre e novembre, questo è bene precisarlo. Però, come sta avvenendo in tutti gli ospedali, in proporzione all'aumento dei contagi c'è un incremento di ricoveri.Per la presenza di alcuni pazienti nel blocco operatorio, il personale (tra infermieri e anestesisti) è stato "dirottato" alla loro assistenza. In questo modo è stato necessario ridurre l'operatività. Così è stata sospesa l'attività chirurgica in elezione, vale a dire quella programmata. Pazienti in lista, spesso da vari mesi, in attesa di interventi necessari per la loro salute e la qualità della vita.Invece sono garantite le urgenze e gli interventi non indifferibili.Si spera che l'apertura dell'ospedale alla Fiera del Levante possa in poco tempo liberare posti letto.