Ospedale della Murgia, riapre il servizio di psichiatria

All'ospedale della Murgia riapre dal primo febbraio il servizio di psichiatria, per la diagnosi e per la cura, dopo circa tre mesi di stop alle attività per il piano Covid. Il reparto è stato svuotato a ottobre per creare un'astanteria per pazienti con sintomi Covid arrivati al pronto soccorso.Una carenza che pesa perché la pandemia ha reso più evidenti le difficoltà e le situazioni legate alla tutela della salute mentale. La data di riapertura è stata comunicata dalla Asl alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti delle istituzioni del territorio.Buone notizie pure dall'unità operativa complessa di chirurgia generale. Le carenze di medici sono state temporaneamente risolte con l'arrivo di due medici da altri ospedali della provincia. La presenza di più unità consente, quindi, di garantire la turnazione e quindi di poter garantire anche i ricoveri e le urgenze. Resta il problema dei "vuoti" in pianta organica a cui la Asl può porre rimedio solo in modo definitivo con il reclutamento di medici. Per il momento si va avanti con soluzioni temporanee.