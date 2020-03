Ospedale della Murgia, eseguiti centinaia di tamponi. Tutti i reparti sono aperti

Centinaia di tamponi sono stati eseguiti al personale dell'ospedale della Murgia "Fabio Perinei" e ai contatti stretti dopo il caso di contagio della scorsa settimana. Risultano essere quindici i contagiati da Sars nCov19 (nuovo coronavirus). L'emergenza ha riguardato esclusivamente il pronto soccorso, è qui che si è registrato il focolaio ma non è ancora chiaro come ciò sia avvenuto. Sono risultati positivi al Covid 19 pure tre pazienti tra cui l'anziano di 97 anni di Altamura, morto il 12 marzo proprio nel pronto soccorso mentre era in osservazione.Il personale è in quarantena. Il pronto soccorso è aperto, sebbene in forze più limitate. All'esterno dell'ospedale, al posto della tenda, è stato allestito un container per il pre-triage e da qui bisogna tassativamente passare per i casi con sintomi sospetti.Il consigliere regionale Enzo Colonna ha ribadito che tutti i reparti sono regolarmente aperti e si sta procedendo alla sanificazione degli ambienti sanitari. Il pronto soccorso è stato il primo ad essere sanificato. Secondo quanto dichiarato da Colonna, finora sono stati effettuati oltre 300 tamponi a salvaguardia del personale, dei pazienti e dell'utenza.Dunque, secondo le ultime notizie ufficiali, la situazione di emergenza sarebbe rientrata sebbene numerosi medici e infermieri siano ancora a casa per il contagio, in sorveglianza sanitaria. Al momento le loro condizioni non destano preoccupazione.