Oropan vince il Premio imprese per l'innovazione

4 foto Oropan - Premio Imprese per innovazione 2021

Con ilOropan Spa dal Connext di Milano porta in Puglia un importante riconoscimento degli sforzi messi in campo dalla Società per custodire la tradizione attraverso l'innovazione e garantire un percorso di crescita, anche culturale, al territorio nel quale opera.Oropan S.p.A. è risultata, infatti, vincitrice per la categoriaorganizzato da, realizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai e Audi, con il contributo di Prima Sole Components, Warrant Hub e con il supporto tecnico dell'Associazione Premio Qualità Italia (APQI).La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri a Milano, presso il MICO nell'ambito di Connext 2021, il grande evento espositivo di Confindustria che ha coinvolto imprenditori e manager italiani e stranieri con l'obiettivo di rafforzare le collaborazioni nelle filiere produttive e nei progetti di Ricerca e Innovazione.Il premio è stato ritirato da una delegazione aziendale, con a capo" Consideriamo il premio un autorevole riconoscimento della nostra capacità di implementare scelte strategiche – ha detto Lucia Forte - che permettono di innalzare la competitività aziendale nel mercato globale, attraverso un modello imprenditoriale che produce, esporta e valorizza il Made in Italy, attraverso la ricerca, l'innovazione, la valorizzazione e crescita del capitale umano, la valorizzazione del territorio, coniugandolo con la sostenibilità del business, mossi dalla convinzione che non ci può essere vero sviluppo se non c'è crescita sostenibile. Anche per questo siamo grati al Presidente di Confindustria Bari e Bat, al responsabile Marketing Associativo Antonio Tarì e alla dottoressa Angela Ciccarone di Confindustria per averci sostenuto nel percorso con la consapevolezza che la competitività si gioca non solo sul piano individuale, ma anche sul sistema territoriale e nazionale associativo".Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da massimi esperti del settore accademico e imprenditoriale e da rappresentanti di Confindustria ha riconosciuto l'attitudine, dimostrata da Oropan SpA, di far emergere e rafforzare le proprie capacità concorrenziali, facendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto al prodotto e al processo produttivo, ma capace di valorizzare l'organizzazione e la cultura dell'azienda stessa, garantendo, al contempo, la sostenibilità del business. "Ogni nostro processo di innovazione – ha commentato Lucia Forte - è una scelta fortemente voluta, ricercata, e condivisa a tutti i livelli dell'organizzazione. La candidatura a questo premio, ha rappresentato per noi un momento di autoanalisi interna, volto a tracciare le basi per i successivi percorsi di evoluzione e crescita, in una ottica di miglioramento continuo".