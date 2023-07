Operazione antidroga a Matera e Altamura, 28 arresti

Questa mattina è in corso una vasta operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Matera in Basilicata e in Puglia, particolarmente nei territori di Matera e Altamura, in cui sono state arrestate 28 persone. Oltre cento militari, con l'impiego di unità cinofile, stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Potenza, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.In tutto gli indagati sono 34 e sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e spaccio di stupefacenti. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00 nella Procura della Repubblica di Potenza.