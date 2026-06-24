Incontro sul PUG
Incontro sul PUG
La città

Nuovo piano urbanistico: presentazione e confronto

Organizzati due incontri con il team di progettisti

Altamura - mercoledì 24 giugno 2026 Comunicato Stampa
L'Amministrazione comunale di Altamura promuove due momenti di presentazione e confronto dedicati al "Piano Urbanistico Generale (PUG) – Il progetto per la città", finalizzati a illustrare l'idea di Piano per lo sviluppo e la valorizzazione della città e ad aprire una fase di dialogo con la comunità locale e con il mondo professionale.

Il primo incontro si terrà giovedì 25 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, presso il Teatro Mangiatordi, in via Catalano n. 25. La presentazione serale è rivolta a tutta la cittadinanza, alle associazioni di categoria, alle realtà sociali, economiche e culturali del territorio e, più in generale, a tutti coloro che vivono quotidianamente la città. L'obiettivo della serata è quello di condividere, con un linguaggio accessibile e non esclusivamente tecnico, i contenuti principali della proposta di Piano, raccogliendo domande, osservazioni e contributi da parte di chi conosce Altamura attraverso l'esperienza diretta dei luoghi, dei quartieri, degli spazi pubblici, dei servizi, delle attività economiche e delle relazioni urbane. Il Piano Urbanistico Generale non riguarda infatti soltanto gli aspetti edilizi o normativi, ma definisce una visione complessiva della città: il rapporto tra centro storico e città contemporanea, il sistema dei servizi, gli spazi pubblici, il verde urbano, le nuove aree di trasformazione, la mobilità, il ruolo del Quadrante Nord, la rigenerazione urbana e la sostenibilità complessiva delle scelte di Piano.

Per questa ragione, l'Amministrazione comunale e il gruppo di progettazione intendono dedicare la serata del 25 giugno al confronto con la città nel suo insieme, lasciando spazio alle categorie sociali, alle associazioni, agli operatori economici, ai cittadini e a tutti i soggetti che possono offrire un contributo legato alla conoscenza concreta del territorio e dei suoi bisogni.

Il secondo incontro si svolgerà invece venerdì 26 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, presso il Palazzo di Città – Sala Consiliare, in Piazza del Municipio n. 1. Questo appuntamento è pensato come approfondimento tecnico rivolto ai professionisti e agli Ordini professionali, con l'obiettivo di discutere in modo più puntuale gli strumenti urbanistici, le modalità attuative e le ricadute operative della proposta di Piano. La scelta di prevedere un incontro tecnico nella mattinata successiva risponde alla volontà di organizzare il confronto in modo ordinato e proficuo: da un lato, la serata pubblica sarà dedicata prevalentemente alla cittadinanza e alle associazioni, così da favorire contributi non tecnici e legati alla vita quotidiana della città; dall'altro, l'incontro con i professionisti consentirà di approfondire in una sede specifica gli aspetti più specialistici del PUG. Nel corso dell'incontro tecnico saranno affrontati, tra gli altri, i temi relativi alle strategie di Piano, al progetto di città pubblica, agli Ambiti di trasformazione, al Quadrante Nord, ai numeri e alla sostenibilità del Piano. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti di perequazione e compensazione urbanistica, ai meccanismi di generazione e trasferimento dei crediti edilizi, alle modalità di incentivo per la rigenerazione urbana, al recupero del centro storico, dei claustri e dei sottani, nonché al reperimento degli standard pubblici e alla costruzione di nuove dotazioni collettive.

L'incontro con i professionisti sarà quindi l'occasione per discutere in modo operativo il rapporto tra trasformazione privata e beneficio pubblico, il funzionamento degli Ambiti di Trasformazione, le modalità di acquisizione delle aree per servizi, il ruolo degli interventi di agopuntura urbana e le possibili ricadute del Piano sull'attività progettuale, edilizia e urbanistica.

Entrambi gli appuntamenti saranno curati dal gruppo di progettazione del PUG.

Gli incontri rappresentano un passaggio importante nel percorso di costruzione del nuovo Piano Urbanistico Generale di Altamura: un'occasione per presentare il progetto di città, chiarire le scelte proposte e raccogliere contributi utili alla definizione di uno strumento capace di guardare allo sviluppo futuro della città, alla qualità dello spazio pubblico, alla valorizzazione del centro storico, alla sostenibilità ambientale e alla rigenerazione del territorio urbano.

Riepilogo appuntamenti
Giovedì 25 giugno | ore 18.00–21.00
Teatro Mangiatordi – Via Catalano, 25
Presentazione pubblica aperta alla cittadinanza, alle associazioni di categoria e a tutte le realtà del territorio.

Venerdì 26 giugno | ore 10.30–13.30
Palazzo di Città – Sala Consiliare – Piazza del Municipio, 1
Approfondimento tecnico e confronto con professionisti e Ordini professionali.
  • Aree urbane
  • Piano
  • Periferie Urbane
  • Verde urbano
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