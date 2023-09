Nuove limitazioni sulla statale 96, interventi nella galleria a Gravina

Sono iniziati questa mattina alle ore 7 i lavori di gestione degli impianti tecnologici sul tratto della SS 96 barese, dal km 67+300 al km 73+300 in territorio di Gravina.I tecnici dell'Anas eseguiranno delle indagini all'interno della galleria Salsa, con conseguente restringimento della carreggiata e attivazione del senso unico alternato con impianto semaforico della SS 96 "Variante di Gravina in Puglia" a partire dal km 69+400 fino al km 71+400 in corrispondenza della galleria.La società di gestione delle reti stradali nazionali fa sapere che i lavori si protrarranno fino alle ore 18 di sabato 30 settembre.