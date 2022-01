Nelle parrocchie sospese le attività di catechismo

Per decisione del vescovo Giovanni Ricchiuti, nelle parrocchie della diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti sono state sospese fino al 31 gennaio la attività del catechismo. La motivazione è "la situazione di emergenza sanitaria, che nelle ultime settimane ha visto un incremento esponenziale del tasso di positività al Covid-19 e considerate le numerose assenze che già si stanno registrando nelle comunità parrocchiali per positività".Pertanto sino alla fine del mese in tutte le parrocchie sono sospese le attività catechetiche in presenza per quanto riguarda la catechesi in preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana di fanciulli, ragazzi e adolescenti. I parroci sono invitati ad adoperarsi, in collaborazione con i catechisti, a mantenere i contatti con i ragazzi e le rispettive famiglie, nei modi e nei tempi che riterranno più adeguati.Per tutti gli altri incontri che si svolgono nelle parrocchie, invece, la diocesi raccomanda la massima attenzione e prudenza e l'invito ai partecipanti ad essere muniti di green pass.