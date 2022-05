Motociclista morto nei pressi della foresta Mercadante

Un motociclista cinquantenne della provincia di Roma ha perso la vita ieri sera in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Cassano e Altamura. La tragedia è avvenuta nei pressi della foresta Mercadante, in territorio di Cassano, su un punto della provinciale 145.Accertamenti sono in corso da parte della Polizia locale. Secondo la dinamica finora ricostruita l'uomo era a bordo della sua moto, insieme ad una donna di Cassano delle Murge. Nei pressi dello svincolo per Mellitto si è verificato lo scontro con un'auto. Sono ancora da definire le responsabilità dell'accaduto.Per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi del 118. La donna che era a bordo della moto è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Per gli occupanti dell'auto nessuna conseguenza di rilievo.