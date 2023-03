Morto il prof. Giuseppe Santoro Passarelli

All'età di 76 anni è morto a Roma il professor Giuseppe Santoro Passarelli, emerito dell'Università "La Sapienza" di Roma e Accademico dei Lincei, era presidente dell'Autorità nazionale di garanzia degli scioperi. Figlio del noto giurista altamurano Francesco Santoro Passarelli a cui è dedicata l'associazione degli avvocati di Altamura che ha espresso il proprio cordoglio. "L'associazione Avvocati e praticanti "F. Santoro Passarelli" di Altamura è molto dispiaciuta per la dipartita improvvisa del prof. Giuseppe Santoro Passarelli, socio onorario e molto presente nell'attività associativa", è il messaggio del presidente Antonio Santeramo.Biografia - Nato a Napoli nel 1946, Giuseppe Santoro Passarelli ha avuto una prestigiosa carriera accademica del Presidente Santoro-Passarelli, negli studi del diritto del lavoro e sindacale, che si è svolta prevalentemente presso la Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" di Roma, dove nel 1969 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con lode e nel 1974 ha svolto una lunga e proficua attività di ricerca con il Professor Gino Giugni.Dopo aver vinto nel 1980 il concorso a cattedra in diritto del lavoro ha prestato servizio dal 1984 come professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, della quale è stato anche preside, e direttore dell'Istituto di diritto del lavoro, nonché direttore della Scuola di specializzazione in Previdenza, Sicurezza e Assistenza sociali. Nel 1987 è stato chiamato all'unanimità dalla Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Roma "La Sapienza" e dal 1994 ha insegnato diritto del lavoro anche presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss.Dal 2007 al 2015 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Nel 2012 è stato eletto Presidente dell'Aidlass (Associazione di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) la prestigiosa associazione che riunisce la totalità degli accademici giuslavoristi italiani, molti avvocati e magistrati esperti in diritto del lavoro.Di rilievo la sua attività scientifica, che ha toccato temi centrali e attuali della materia in un arco temporale denso. Ha fatto parte, inoltre, di diverse commissioni di studio e nel settembre 2003 è stato nominato come esperto nella Commissione del Ministero del Lavoro per la redazione dello Statuto dei Lavoratori.Il 1° giugno 2016 è stato nominato dal Presidente della Repubblica, su designazione dei Presidenti di Camera e Senato, componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dove ha rivestito il ruolo di Presidente.