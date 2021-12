Biblioteca di Giurisprudenza intitolata a Santoro Passarelli

Presso la facoltà di giurisprudenza di Bari è stata inaugurata e intitolata la sala "Francesco Santoro Passarelli", intitolata all'insigne giurista altamurano (1902-1995) che fu anche accademico dei Lincei. Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca Rosa Melodia, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari Giovanni Stefanì, il presidente dell'associazione avvocati "Francesco Santoro Passarelli" di Altamura Antonio Santeramo insieme ad una rappresentanza dei professionisti. L'intitolazione è avvenuta nel corso di un convegno in cui è stata esaminata la profondità del pensiero di Santoro Passarelli e di Gino Giugni.Nel corso della cerimonia Santeramo si è detto "orgoglioso" di rappresentare l'associazione che peraltro porta il nome del noto giurista in un luogo, quale il palazzo di Giurisprudenza, dove hanno insegnato docenti di caratura nazionale. Nel suo saluto la sindaca si è soffermata sul legame di Santoro Passarelli con la città di Altamura e del suo grande contributo alle scienze giuridiche.Proprio nei giorni scorsi si è tenuto il rinnovo delle cariche dell'associazione altamurana. Santeramo è stato eletto per il terzo mandato ed è subentrato ad Antonello Stigliano, in carica per due anni. Eletti anche Filippo Barone e Saverio Carone (consiglieri) e Maria Giuseppa Ragone (praticante). Inoltre il presidente Santeramo ha ritenuto di avvalersi anche del contributo e della collaborazione di Peppino Disabato e Tiziana Montemurno.Santeramo ha garantito che le attività del direttivo e dell'associazione saranno nel segno della "condivisione", questa la parola chiave. Nel cedere il testimone, Stigliano ha sottolineato quanto siano stati difficili i due anni segnati dalla pandemia e dal rallentamento di tutte le attività che, a cominciare dalla formazione, non si sono mai fermate e stanno riprendendo con vigore.