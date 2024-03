Avvocati di Altamura in visita alla Corte costituzionale

Comunicato dell'Associazione "Francesco Santoro Passarelli".Stamattina l' Associazione degli Avvocati di Altamura con una delegazione della ABMC, insieme al Presidente avv. Salvatore Daluiso ed alcuni consiglieri del COA di Bari, sono stati ricevuti dal vicepresidente della Corte Costituzionale, Giudice Prosperetti. Dopo una visita del palazzo della Consulta, il Giudice Prosperetti ha spiegato il meccanismo di funzionamento della Corte.L'incontro, all'insegna della cordialità, ha rappresentato un importante momento di confronto e riflessione per gli avvocati presenti, sempre più consapevoli dell'importanza di preservare e tutelare i Valori della nostra Costituzione.Come diceva Piero Calamandrei :"La nostra Costituzione è in parte una realta', in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere"Un grazie sincero al Giudice Prosperetti, al Dott. Amore, suo stretto collaboratore, e a tutto il personale addetto agli uffici che si è prodigato per l'ottima riuscita dell'evento.