Medici di base, quasi tutti coperti i posti carenti

Per i nuovi medici di Medicina generale (Mmg) a luglio e agosto, in tutto il territorio della Asl di Bari, sono stati assegnati 44 incarichi su posti che erano "vacanti" (su un totale di 48). Sono i primi esiti della procedura per la copertura delle zone carenti rilevate dalla ASL Bari.Attualmente la ASL ha in convenzione 808 Mmg, di cui 207 nella sola città di Bari: numeri in grado di garantire comunque l'assistenza sanitaria di base praticamente a tutta la popolazione residente di Bari, anche grazie alla presenza di numerosi professionisti non massimalisti ai quali i cittadini possono rivolgersi, in ogni momento, tramite la libera scelta.Nei 41 comuni della Provincia di Bari, infatti, i residenti che hanno scelto il proprio medico di medicina generale sono 1.204.633 pari al 99 per cento degli assistibili (1.217.437).