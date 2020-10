Maltempo del 22 settembre, chiesti fondi al Governo

Sul violento temporale con grandinata del 22 settembre, con ingenti danni ad alcune strade e pericolo per l'incolumità delle persone a causa degli allagamenti, la questione è stata portata nell'aula della Camera dei deputati. Dopo la comunicazione di avvio dell'iter di calamità naturale da parte del Comune , un ordine del giorno è stato presentato dalla deputata Angela Masi (Movimento 5 stelle)."Per l'eccezionale ondata di maltempo – spiega Masi – ho chiesto al Governo un impegno, all'interno del decreto Agosto col quale, sulla scorta di quanto fatto per territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 e ristorati con una dotazione di 7 milioni di euro, chiedo un intervento similare per le nostre zone. Ho sentito a più riprese la sindaca della città di Altamura che sta lavorando alla richiesta dello stato di calamità naturale. L'augurio è che sul piano nazionale si concretizzi l'impegno assunto oggi dal Governo e si sostengano le comunità colpite"."Eventi atmosferici come quelli del 22 settembre - dice ancora la deputata altamurana - dimostrano ancora una volta quanto sia vitale provvedere, a tutti i livelli, alla tutela del territorio ed alla messa in sicurezza delle nostre zone rurali ma anche di quelle urbanizzate. Questa è una delle grandi scommesse di fronte alle quali, come amministratori, ci troviamo. Salvaguardare il territorio con interventi mirati ed allo stesso tempo mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici con misure sostenibili ed attente all'ambiente".