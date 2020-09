Ingenti i danni ad Altamura, parte iter per calamità naturale

Altamura colpita duramente dall'evento eccezionale di ieri, una violenta tempesta di acqua grandine e vento durata più di un'ora. Innumerevoli gli allagamenti. Sono state anche soccorse persone in pericolo sia nell'abitato sia nelle campagne.I danni sono ingenti, soprattutto alla viabilità, come nel caso della strada comunale esterna San Tommaso dove l'asfalto si è sbriciolato, come era già accaduto durante il nubifragio di novembre. Si susseguono i sopralluoghi dei tecnici del Comune e della Polizia locale, a cui partecipa direttamente pure la sindaca Rosa Melodia.«Ho continuato i sopralluoghi anche questa mattina - afferma - in diverse zone della città colpite dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta ieri. A seguito delle verifiche che insieme ai referenti degli uffici abbiamo effettuato sin da questa notte, i vari servizi comunali sono stati già attivati sul territorio. Si sta valutando l'entità dei danni causati dall'eccezionale fenomeno atmosferico, ma ritengo che sussistano i presupposti per richiedere lo stato di calamità naturale e ricevere contributi per sostenere le spese derivanti dai danni subiti nel territorio comunale. Sto già lavorando per questo».Per le linee elettriche la situazione è tornata alla normalità.Intanto per oggi la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo (gialla) per tutta la Puglia, a partire dalle 14:00 di oggi, della durata di sei ore, per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. Sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi deboli o puntualmente moderati.