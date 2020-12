Maltempo, campagne allagate dopo le intense piogge

Brusco abbassamento della temperature, con venti di burrasca che sferzano alberi e piante in pieno campo, associati a violenti nubifragi sono i primi effetti dell'ondata di maltempo iniziata ieri e proseguita oggi. Le conseguenze si ripercuotono sull'agricoltura.Ad Altamura per i noti problemi della regimentazione delle acque del torrente Jesce, si è registrato un nuovo straripamento - ormai sempre più frequente - in concomitanza con le piogge degli ultimi due giorni. Allagate le campagne circostanti nelle campagne di Carpentino-Barone e Murgia Catena.Il problema è ormai annoso. Alcuni tratti del torrente sono in contro-pendenza, per questo le acque escono dall'alveo naturale quando le portate aumentano in modo importante. A tal proposito, si attende l'esecuzione dei lavori del progetto di "sistemazione idraulica", già finanziato e approvato, da parte del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia.