Maltempo, alberi caduti o pericolanti per il forte vento

Per il maltempo di questo pomeriggio, particolarmente per le forti raffiche di vento, alcuni alberi sono caduti e hanno provocato rallentamenti nella circolazione stradale. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Altamura che sono stati allertati in alcune zone, tra cui via Corato e via Selva, per rimuovere gli alberi che hanno bloccato la viabilità.Le squadre sono ancora al lavoro. Non si segnalano problemi alle persone.(notizia in aggiornamento)