Lutto per l'arcivescovo Ricchiuti, è morto il fratello

Lutto familiare per l'arcivescovo Giovanni Ricchiuti, da otto anni alla guida della diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti. All'età di 88 anni è morto il fratello Francesco. L'annuncio è stato dato dalla stessa diocesi con un messaggio in cui la comunità diocesana di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti si unisce al dolore di Ricchiuti e della sua famiglia.La messa per il funerale sarà celebrata nella chiesa di San Martino a Pesaro domani, alle ore 15.30.All'arcivescovo le condoglianze della nostra redazione.