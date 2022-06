Lutto nel mondo della ristorazione, morto Paolo Clemente

Circa cinquanta anni di attività nel settore per il fondatore del "Gattopardo"

All'età di 83 anni è morto Paolo Clemente, noto imprenditore del settore della ristorazione. I funerali si terranno domani (14 giugno), alle ore 16.00, presso il santuario del Buoncammino.Sin da giovane decise di intraprendere l'attività di impresa come muratore. Nel 1970 la svolta e l'inizio della sua ascesa imprenditoriale con l'apertura del ristorante "La ruota". Erano anni in cui Altamura iniziava la sua espansione commerciale e i ristoranti erano uno dei principali biglietti da visita. Nel 1976 in piazza Santa Teresa aprì il ristorante "Italia". Un altro passo del suo percorso nella ristorazione che nel 1985 lo portò al punto più alto con la sua principale "creatura", il Gattopardo, una delle sale ricevimenti ai tempi più grandi e sfarzose.In città e fuori, Paolo Clemente (detto comunemente "don Paolo") è stato uno degli imprenditori altamurani più conosciuti.Le condoglianze della redazione di Altamuralife alla moglie, alle tre figlie e ai familiari.