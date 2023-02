Legionella, piano di controlli in scuole e uffici pubblici

Ad una ditta specializzata è stato affidato un servizio di valutazione del rischio legionellosi ed analisi ambientale, con stesura del piano di autocontrollo, per tutte le strutture che fanno capo al Comune. La determina di affidamento, per circa 40mila euro, prevede campionamenti ripetuti.



In questo modo verrà attuato un controllo capillare, per non incappare in ulteriori rischi igienico-sanitari.

Da metà ottobre e sino all'inizio di dicembre il palazzetto dello sport in contrada Pacciarella - impianto dove si disputano gare di basket, calcio a 5, pallamano e altri eventi - è rimasto chiuso per un caso di positività alla "Legionella pneumophila". Come si ricorderà, il batterio era stato trovato in un prelievo di acque su docce e lavabi negli spogliatoi.Il batterio può causare la legionellosi, un'infezione polmonare. Quindi bisogna fare molta attenzione negli impianti pubblici, soprattutto in cisterne e reti idriche, per evitare che possa accadere ancora.Per questo il Comune ha deciso di effettuare una capillare azione di controllo periodico in tutte le scuole, nei palazzetti, negli uffici pubblici e negli immobili di competenza comunale.