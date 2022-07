Le notizie del territorio: due morti in incidente a Matera

Due persone sono morte in un incidente avvenuto sulla strada statale 7, nei pressi dell'uscita per Matera sud. Secondo quanto reso noto dall'Anas, si è verificato uno scontro tra due mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale e la polizia locale.Il tragico sinistro è avvenuto intorno alle 13.30. La circolazione stradale è bloccata in entrambi i sensi di marcia, in un tratto di circa due chilometri. Per il ripristino, occorrerà attendere i tempi necessari alle attività di accertamento sulla dinamica.Le vittime sono i conducenti dei due mezzi pesanti, uno dei quali sarebbe una bisarca (il mezzo a due piani, utilizzato in genere per il trasporto di altri veicoli).(notizia in fase di aggiornamento)