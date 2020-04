Le misure anti-coronavirus all'interno del Comune

aggiornamento del protocollo di contenimento e contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro,

garanzia delle misure anti contagio attraverso sanificazione periodica degli ambienti di lavoro comunale,

sistemazione di schermature in plexiglass sulle scrivanie per i dipendenti che ricevono il pubblico,

garanzia delle distanze minime tra i dipendenti e gli utenti,

presenza ed utilizzo di gel disinfettanti sia per i dipendenti che per gli utenti,

fornitura mascherine ad ogni dipendente.

"Il Palazzo di Città ha sempre garantito l'attività di tutti gli uffici ai cittadini, senza stop. Ha dunque garantito l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili ai cittadini: stato civile, anagrafe e servizi cimiteriali, unitamente ai servizi del Comando di polizia Locale, sempre in ottemperanza dei vari dpcm anti contagio". Lo afferma in un comunicato il vice sindaco Vito Cornacchia, con delega all'efficienza amministrativa.Così prosegue il comunicato:L'ente si è altresì subito attivato per garantire la sicurezza del personale ma anche la continuità dell'azione amministrativa: presenza limitata di personale negli uffici come da disposizione di prevenzione contagio; attivazione lavoro agile c.d. smart working come impartito dalle varie disposizioni governative e accordi sindacali. Tutti i settori hanno predisposto un piano di lavoro agile: turnazione e ferie pregresse così da contrastare il fenomeno della diffusione e del contagio ed evitare focolai. L'amministrazione Comunale ha predisposto e sta predisponendo tutte le misure previste dal governo per contenere il contagio con il supporto del Servizio sicurezza sui Luoghi di Lavoro del VI Settore Lavori Pubblici dell'Ente e degli altri dirigenti comunali.L'amministrazione ha predisposto l'aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi DVR in ottemperanza dei vari dpcm, decreti legge, protocolli governativi e direttive ministeriali. Al fine di informare i dipendenti per un corretto comportamento da tenere durante l'emergenza e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale sono stati predisposti i relativi protocolli di sicurezza e le diverse informative per i dipendenti anche ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. N. 81/2008 (testo Unico della Sicurezza sui luoghi di Lavoro).Le misure prevedono anche:"Su questo tema - aggiunge il vice sindaco - voglio ringraziare delle aziende che nei giorni scorsi hanno donato mascherine ai dipendenti comunali ed agli agenti della polizia locale (azienda NaturalCart insieme allo studio di consulenza fiscale Deven hanno donato mille mascherine, ed un'altra donazione di mascherine ci è stata fatta dalla ditta Tailor Francis). L'ente è pronto ad aggiornare i protocolli di sicurezza e le informative già predisposte qualora per l'attuazione della fase 2 (ripresa) vengano emanate disposizioni governative integrative. Infine si rappresenta che il nostro ente è in contatto con i responsabili del tribunale ordinario di Bari per attuare, alla ripresa, le necessarie misure da garantire l'ufficio del giudice di pace".