Intensificati i controlli per contrastare i furti

Sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine per contrastare i reati contro il patrimonio, in particolar modo i furti di automobili, che si stanno registrando ad Altamura. Non è un fenomeno nuovo. Con l'approssimarsi delle festività, questo fenomeno tende ad aumentare. Per questa ragione c'è qualche pattuglia in più in giro per le strade di Altamura.Sull'argomento sicurezza, il deputato della Lega Rossano Sasso, insieme al segretario cittadino Lillino Colonna, ha incontrato il comandante della Compagnia dei carabinieri, maggiore Massimiliano Merenda."Aumentare il livello di prevenzione e controllo del territorio, in un periodo come quello natalizio dove storicamente aumenta anche l'indice di delittuosità", è la principale richiesta di Sasso alle autorità. "Lo sforzo della locale Compagnia è importante - aggiunge - ed in città si notano più pattuglie per turno, ma ciò non basta dinanzi all'escalation dei reati, per questo apprendo con favore che la richiesta fatta al Prefetto di inviare da Bari una pattuglia in più, è stata recepita. Da qualche giorno infatti c'è una pattuglia in più. Che lo sappiano i delinquenti che hanno intenzione di venire nella nostra città ed anche quelli autoctoni. Ma non basta: i consiglieri comunali della Lega Onofrio Gallo e Giandomenico Marroccoli hanno presentato un ordine del giorno in Consiglio con cui si batteranno per avere maggiore sicurezza anche da parte dell'Amministrazione, mentre nelle prossime ore sentirò anche il Comandante della Guardia di Finanza di Altamura ed il Questore di Bari".