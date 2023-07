La villa comunale è tutta un cantiere

Anche l'altra metà della villa comunale (o villa grande) è diventata un cantiere. Sono iniziati i lavori per la riqualificazione dell'area verde, sul lato via dei Mille. Sin dall'inizio, infatti, il progetto di "restauro e risanamento" dell'area verde è stata divisa in due parti ed è stata data priorità ai lavori di messa in sicurezza sul lato di via Sella, via Mastrangelo e via San Martino.I lavori sono stati aggiudicati dal Comune a un raggruppamento temporaneo di imprese di Altamura, per circa 600.000 euro di spesa. Si prevede la sostituzione della pavimentazione e il rifacimento dei cordoli delle aiuole, la valorizzazione dei percorsi storici, la messa a dimora di alberi in sostituzione di quelli che negli anni scorsi sono stati abbattuti per ragioni di pubblica sicurezza, la fornitura di arredi urbani.Sul lato di via Quintino Sella, invece, bisogna ancora effettuare il rivestimento in pietra delle scalinate e il completamento delle lavorazioni.Non sono previsti nuovi bagni nemmeno in questo secondo stralcio del programma di sistemazione complessiva della storica villa grande, vista la brutta fine che avevano fatto quelli - fatiscenti e degradati - che l'anno scorso sono stati per questo demoliti.