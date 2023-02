La Puglia alla Bit di Milano: bilancio molto positivo

Una Puglia al centro dell'attenzione per tre giorni, con uno stand che si è distinto fra i più visitati e affollati da operatori, visitatori, enti, istituzioni. L'edizione 2023 della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, che si è conclusa ieri, è stata senz'altro un successo che proviamo a racchiudere in numeri: viaggio in realtà virtuale sperimentato da circa 1000 persone, un migliaio di mini porzioni di tipicità pugliesi degustate e centinaia di partecipanti alla Scuola di Cucina e a Mani in pasta, centinaia di incontri business fra operatori pugliesi e internazionali, tutto esaurito per la conferenza di presentazione della comunicazione della Puglia nel 2023 con spot e web series, circa 40 conferenze stampa in tre giorni, oltre 50 fra sindaci e assessori comunali.All'insegna della soddisfazione i commenti della Regione e di Pugliapromozione che hanno organizzato la missione promozionale.La Regione Puglia ha svelato durante la BIT di Milano la nuova strategia che prevede campagne di comunicazione e azioni digital e social sui temi dei prodotti turistici: wedding, enogastronomia, arte e cultura, cammini e bici. L'obiettivo è comunicare un mix di ampliata fruibilità, maggiori servizi, eventi sempre più destagionalizzati, con un innalzamento della qualità dell'accoglienza enogastronomica, immergendosi nella natura incontaminata. Oltre al turismo balneare, che resta come pilastro, si punta su wedding, enogastronomia, arte e cultura, cammini e bike. Le fasce di utenza comprendono i turisti italiani, ma consolidando sempre di più i flussi dall'estero.