La Loggia sulle Mura punta in alto

Dopo circa un mese dalla sua apertura il ristorante "la Loggia sulle Mura" intende alzare l'asticella per offrire alla sua clientela una ristorazione di altissima qualità. Il ristorante si avvarrà della collaborazione di uno chef di grande esperienza e capacità che porterà il locale a raggiungere traguardi sempre più ambizioni. Massimo riserbo attorno al nome del cuoco chiamato ad esprimere la sua arte culinaria alla Loggia sulle Mura.Per avere le idee più chiare abbiamo interpellato il titolare del ristorante Roberto D'Introno e il direttore del locale Alessandro Nuzzaco. Ci sveleranno il nome del nuovo chef della Loggia sulle Mura o tutto rimarrà avvolto in una aurea di mistero? Per saperlo ascoltate la loro intervista.