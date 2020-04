L’azienda pugliese Lofrese Legumi diventa Società per azioni

Evoluzione societaria per l’azienda in continua espansione

Produzione agricola strettamente legata alla sostenibilità ambientale, ricerca e impegno: questa è la presentazione più adatta a Tecnofarm, azienda madre del brand Lofrese S.p.A. Il marchio pugliese è impegnato da sempre in un ambizioso progetto di ammodernamento tecnico-organizzativo e nella valorizzazione del territorio attraverso la produzione di legumi, soprattutto in Puglia e Basilicata.Oggi annuncia l'evoluzione in Lofrese S.p.A rafforzando l'intento di lavorare solo con materie prime biologiche di filiera totalmente italiana e metodi di coltivazione sostenibili, affinché i prodotti rispondano sempre ad alti standard qualitativi.Questa implementazione societaria è un naturale progresso seguito a importanti risultati raggiunti negli ultimi anni, e rappresenta un passo in avanti nel mondo che ci vede protagonisti nel settore della grande distribuzione organizzata. Lofrese S.p.A guarda al futuro per mezzo della tradizione in una terra senza eguali.