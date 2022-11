Interruzione idrica ad Altamura

Programmata nei prossimi giorni per lavori di miglioramento delle reti

Nei prossimi giorni la città di Altamura sarà interessata da lavori di Aqp che riguardano la manutenzione straordinaria della condotta di alimentazione primaria alla rete idrica a servizio dell'abitato. "Per consentire l'esecuzione dei lavori - rende noto Acquedotto Pugliese - sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica ilnell'abitato di Altamura. La sospensione avrà la durata diAqp comunica che i disagi "saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell'area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell'acqua nelle ore interessate dall'interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".